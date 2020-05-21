Телеканал ЭСПРЕССО передал оборудование Институту педиатрии, акушерства и гинекологии

21 мая, 2020, 18:30

Такую благотворительную помощь медучреждению телеканал передает не в первый раз

В Институт педиатрии, акушерства и гинекологии передали инфузионные насосы, ультразвуковые ингаляторы, пульсометры, автоматические тонометры и прочее необходимое затратное медицинское оборудование. Такую благотворительную помощь медучреждению уже не впервые предоставляет телеканал Эспрессо.

"Передача такого оборудования для нас имеет очень и очень большое значение. В отделении лечатся различные детки. Есть и со сложными синдромами. Отсасыватели, ингаляторы, пульсоксиметры нам очень помогут ", - говорит Леся Сипаева, заведующая отделением детской психоневрологии ГУ" ИПАГ НАМН Украины ".

"Дети, которые находятся в этом отделении очень часто имеют такие расстройства, которые не могут самостоятельно глотать, требующие инфузионной терапии. Это тяжелый контингент пациентов. Поэтому такое оборудование очень актуально. Оно поможет нам спасать еще больше детей. Я склоняю голову перед всеми спонсорами, которые не равнодушны к здоровью детей ", - рассказывает Любовь Слепова, главный врач ГУ" ИПАГ НАМН Украины "

В отделении лечат детей с заболеванием бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и нервной систем. А также больных с различной соматической патологией из экологически опасных регионов. Помощь актуальна. Ведь в последнее время главное внимание переключилось на преодоление пандемии коронавируса. Тогда как лечение потребует и другие заболевания.

"Мы сталкиваемся не только с болезнью COVID-19, но и многими другими. Которые никуда не делись, и такому лечению также необходимо уделять внимание. Особенно если это касается детей. Поэтому телеканал Эспрессо передал необходимое оборудование для Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Для того, чтобы поддержать медиков в борьбе за здоровье наших детей, мы считаем, что это очень нужные вещи ", - говорит Екатерина Ермолович, директор ООО" ГОЛДБЕРРИ "(Телеканал ЭСПРЕССО).

В детское психоневрологическое отделение приезжают дети со всей Украины. Рассчитано на 35 койкомест. При необходимости в стационар могут поступать и мамы с маленькими детьми.