США в ОБСЕ заявили, что роль России на Донбассе подтверждена

21 мая, 2020, 20:36

В миссии США при ОБСЕ считают, хотя Москва и отрицает свою роль в начатом ею конфликте на Донбассе, присутствие там управляемых Россией сил подтверждено многими источниками, а сама РФ продолжает и дальше подпитывать этот конфликт

Об этом глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Укринформ .

"Несмотря на то, как часто Москва отрицает свою роль, присутствие подготовленных Россией сил, которые используют предоставленную Россией технику на Донбассе, неоднократно подтверждали средства массовой информации и неправительственные организации. Россия продолжает подпитывать этот конфликт военными, боеприпасами, оружием, осуществляя тренировки и руководство, через границу с Украиной ", - заявил Гилмор.

Гилмор отметил, что именно Россия начала конфликт на Донбассе и подпитывала его, осуществляя контроль над "силами, которые она вооружает, тренирует, возглавляет, финансирует и с которыми вместе воюет на востоке Украины".

Он отметил, что разгоряченный Россией конфликт продолжает угрожать гражданскому населению на Донбассе, количество жертв среди которого продолжает расти.

Отдельно глава миссии США в ОБСЕ в своем заявлении осудил тот факт, что управляемые Россией силы на востоке Украины продолжают препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ и ставить под угрозу их жизни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb