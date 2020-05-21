Срок завершения проекта "Стена" на границе с РФ продлили до 2025 года, - StateWatch

21 мая, 2020, 22:34

Завершение строительства стены на границе с Россией перенесли до 2025 года, а стоимость проекта должна составить 4,1 млрд грн

Об этом сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

"Согласно информации, которую получила общественная организация StateWatch от Государственной пограничной службы, реализацию проекта "Стена" планируется перенести еще на 4 года и завершить до 2025 года. Общая ожидаемая стоимость проекта составит 4,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

StateWatch отмечает, что продление сроков обустройства границы пограничники объяснили уменьшением финансирования и ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Проект "Стена" был начат после начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году. Завершение строительства планировалось на 2018 год, однако впоследствии этот срок продлили до 2021 года.

StateWatch - неправительственная организация, созданная в январе 2018 года для содействия реформированию органов правопорядка, антикоррупционных органов, общественного контроля над бюджетными расходами в оборонной и медицинской отраслях. Деятельность организации построена на принципах политической нейтральности. Главными грантовыми партнерами выступают Международный фонд "Возрождение", посольство США и IWPR Ukraine.

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