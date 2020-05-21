СМИ написали, что Минюст продает собак за долги владельцев: в ведомстве говорят, что это ложь

21 мая, 2020, 11:34

На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (сетами) Министерства юстиции появились объявления о продаже породистых собак. Впрочем, это не значит, что собак продают за долги владельцев, объясняют в Минюсте

Вчера ряд изданий сообщил о торгах сетами Министерства юстиции, где среди лотов - породистые собаки.

В частности, на торги 22 мая выставлен лот - пит-буль 2015 рождения. Стартовая цена -112,50 грн.

25 мая на аукцион выставлена 2-летняя восточноевропейская овчарка. Ее стартовая цена - 1300 грн.

Известно, что первого пса конфисковали в рамках ареста имущества должника в октябре прошлого года в Донецкой области, овчарку - в марте текущего года в Хмельницкой области.

Сегодня министр юстиции Денис Малюська написал Facebook, что эти сообщения - манипуляция, и речь не идет о продаже за долги:

"Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат - укушенные прохожие, хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги", - пояснил Малюська и прикрепил фото собаки к посту.

По его словам, Минюст должен выполнять решение суда и отбирать животных у их хозяев: "Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".

"Иногда животных забирают за долги, но здесь речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. Если животное является домашним животным, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", - пояснил министр и добавил , что сейчас с нардепами "обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций".