 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко, Беланов и Роналду: в сети появился рейтинг сомнительных обладателей "Золотого мяча"

Шевченко, Беланов и Роналду: в сети появился рейтинг сомнительных обладателей "Золотого мяча"


фото: Getty Images
Украинские футболисты Андрей Шевченко и Игорь Беланов попали в рейтинг игроков, которые противоречиво выиграли "Золотой мяч"

Об этом сообщает sport360 в Instagram.

Также в список игроков, которые сомнительно стали лучшими игроками года попали: Маттиас Заммер, Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Павел Недвед, Фабио Каннаваро, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрич.

Игорь Беланов выиграл "Золотой мяч" в 1986-м году, а Андрей Шевченко в 2004-м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The most controversial Ballon d'Or victories

Сообщение, распространенный Sport360 (@ sport360)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать