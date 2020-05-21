Шевченко, Беланов и Роналду: в сети появился рейтинг сомнительных обладателей "Золотого мяча"
21 мая, 2020, 18:48
Украинские футболисты Андрей Шевченко и Игорь Беланов попали в рейтинг игроков, которые противоречиво выиграли "Золотой мяч"
Об этом сообщает sport360 в Instagram.
Также в список игроков, которые сомнительно стали лучшими игроками года попали: Маттиас Заммер, Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Павел Недвед, Фабио Каннаваро, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрич.
Игорь Беланов выиграл "Золотой мяч" в 1986-м году, а Андрей Шевченко в 2004-м.
- 29 апреля прокуратура Швейцарии закрыла дело против известного немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра , которого обвиняли в коррупции.
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