"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?
21 мая, 2020, 15:59
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности итоговую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского за год на должности, очередные этапы ослабление карантина и возвращение к жизни украинской экономики.
К разговору присоединятся:
- Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
- Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
- Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"
- Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014-2019)
Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.
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