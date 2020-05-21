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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности итоговую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского за год на должности, очередные этапы ослабление карантина и возвращение к жизни украинской экономики.

К разговору присоединятся:

  • Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
  • Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"
  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014-2019)

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.

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