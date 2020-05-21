"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?

21 мая, 2020, 15:59

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности итоговую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского за год на должности, очередные этапы ослабление карантина и возвращение к жизни украинской экономики.

К разговору присоединятся:

Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"

Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"

Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014-2019)

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.