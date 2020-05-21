"Новая почта" тестирует термобокс для лекарств, которым нужен температурный режим
Об этом сообщил СЕО Новой почты Александр Бульба, говорится в пресс-релизе компании.
На данный момент компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим градусов в течение 24-36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемых в медицинских целях.
"До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров - аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, которые требуют определенных условий температурного хранения, ритейлеры покупателю предложат почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники раскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу ", - пояснил алгоритм предоставления услуги Александр Бульба.
Сейчас услуга будет запущена в тестовом режиме. В ближайшее время компания закупит дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе - по всем регионам.
Бизнес-идея "Новой почты" должна стать популярной, ведь доставка лекарств будет осуществляться по всей Украине. До конца мая к проекту "Новой почты" планируют присоединиться еще 5-7 фармацевтических интернет-площадок.
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