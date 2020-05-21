"Новая почта" тестирует термобокс для лекарств, которым нужен температурный режим

21 мая, 2020, 18:14

Ведущий оператор на рынке почтовых услуг Украины компания "Новая почта" начала тестирование новой услуги, позволяющей выполнить при транспортировке лекарств рекомендации производителей относительно температурного режима хранения

Об этом сообщил СЕО Новой почты Александр Бульба, говорится в пресс-релизе компании.

На данный момент компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим градусов в течение 24-36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемых в медицинских целях.

"До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров - аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, которые требуют определенных условий температурного хранения, ритейлеры покупателю предложат почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники раскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу ", - пояснил алгоритм предоставления услуги Александр Бульба.

Сейчас услуга будет запущена в тестовом режиме. В ближайшее время компания закупит дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе - по всем регионам.

Бизнес-идея "Новой почты" должна стать популярной, ведь доставка лекарств будет осуществляться по всей Украине. До конца мая к проекту "Новой почты" планируют присоединиться еще 5-7 фармацевтических интернет-площадок.