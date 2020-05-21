"Давайте уважать свое - украинское": Кличко поздравил с Днем вышиванки

21 мая, 2020, 13:45

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Прежде всего хочу поздравить вас с Днем вышиванки. Сегодня надел новую, которую мне подарили недавно, - сказал Кличко. - Давайте уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское. И показывать, что мы - достойные украинцы. Показывать своими делами и своей любовью к родному городу, к Украине", - написал Кличко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .