"Буду требовать опровержения, так как не бандит": мэр Черкасс заявил, что готовит иск в суд на Зеленского

21 мая, 2020, 14:25

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что сейчас готовит иск на президента Украины Владимира Зеленского из-за его заявления и будет требовать опровергнуть слова, что он бандит

Об этом Бондаренко заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

Мэр Черкасс отметил, что никакого подозрения по 19 производствах ему не предъявляли.

"К сожалению, неопытные советники президента, подсовывающие ему такую информацию, которая не соответствует действительности, делают медвежью услугу президенту. Потому что о 19 делах я бы хотел сам услышать их. Ни одного подозрения ни по каким делам мне не предъявляли. Ни одного приговора суда по мне, как по городскому главе, нет ", - заявил Бондаренко.

Бондаренко отметил, что сейчас готовит иск на президента Украины Владимира Зеленского за его заявления, где потребует опровергнуть слова, что он бандит.

"Учитывая, что эта информация зацепила, в том числе, мою семью, моих знакомых, жителей города Черкасс, мы сегодня готовим иск к президенту. Я думаю, что вне зависимости кто есть кто - все должны отвечать в суде за свои действия и поступки. В первую очередь, буду требовать опровержения, потому что я не бандит. Я честно служу общине города Черкассы. Я являюсь патриотом. Вы знаете, такие вещи услышать от первого лица о себе - это очень унизительно", - сказал мэр Черкасс.

Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызвали на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".

Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".

7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.

20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолия Бондаренко из-за ситуации с карантином.

Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.

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