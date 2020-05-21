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Espreso.tvОбществоПриватБанк перечислит в госбюджет почти 25 млрд

ПриватБанк перечислит в госбюджет почти 25 млрд

ПриватБанк перечислит в госбюджет 24,5 млрд грн в результате распределения чистой прибыли за 2019 год

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 20 мая Кабмин утвердил годовой отчет ПриватБанка за 2019 год, принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка - 24,45 млрд грн на выплату дивидендов.

Государство в лице Кабмина владеет 100% акций ПриватБанка.

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