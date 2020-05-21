Представители 19 из 27 стран ЕС и делегация блока планируют присоединиться к конференции РФ с оккупированным Крымом в Совбезе ООН, - СМИ

21 мая, 2020, 20:03

Европейский союз и несколько его членов могут нарушить правила блока относительно контактов с фактической властью аннексированного Россией Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода.

Двое дипломатов из стран-членов ЕС сообщили, что 19 из 27 представителей стран Евросоюза на разных уровнях, а также делегация ЕС в ООН, планируют участвовать в организованной Москвой видеоконференции по ситуации в регионе.

В пояснительной записке о конференции, автором которой является миссия России при ООН, написано, что на западе приветствуют всех "основанных в Нью-Йорке представителей государств-членов ООН на уровне постоянных представителей, их заместителей и экспертов, а также прессу".

На встрече посол России в ООН Василий Небензя выступит с заявлениями, а сторонники российской аннексии Крыма выступят с презентациями.

Среди выступающих будет заместитель главы подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, глава общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина, руководитель пророссийской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев и Александр Макар, ведущий пророссийского крымского телеканала "Крым".

Как говорится в пояснении к встрече, она будет продолжением аналогичного мероприятия, состоявшегося 6 марта. Кроме того, в записке указано, что на встрече выступят "те, кто сейчас живет в Крыму", чтобы показать настоящую ситуацию на полуострове.

Несмотря на это, ЕС будет представлен на встрече, там будет и постоянный представитель Германии. Бельгия и Франция также дали знать, что посетят мероприятие.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк, пока только Болгария, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния и три страны Балтии заявили, что они проигнорируют эту встречу.

Некоторые должностные лица выразили опасения, что присутствие дипломатов ЕС дискредитирует указания о непризнании аннексии.

В ЕС по просьбе о комментарии не ответил.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица в комментарии не дал оценки действиям представителей ЕС, которые будут участвовать в мероприятии, но заметил, что участники вряд ли услышат "что-то новое".

"Русские и их агенты повторять мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с Россией", а международное сообщество повторит основные истины, что: а) Крымский полуостров - временно оккупирован б) Россия - оккупационная сила; оккупационная власть должна прекратить нарушение прав человека ", - сказал посол.