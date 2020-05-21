Правительство "передумало" ликвидировать Госаудитслужбу: вместо нее убрали Офис финконтроля
Соответствующее постановление № 388 от 20 мая опубликовано на Правительственном портале.
"Кабинет министров Украины постановляет:
1. Отменить решение о реорганизации Государственной аудиторской службы.
2. Ликвидировать Офис финансового контроля ", - отмечается в документе.
Также Кабмин создал комиссию по ликвидации Офиса финансового контроля и назначил ее главой заместителя главы Государственной аудиторской службы Юлию Соляник.
Предусмотрено, что обеспечение деятельности Держаудитслужбы в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Офиса финансового контроля.
Кроме того, правительство внесло изменения в постановление о предельной численности работников Госаудитслужбы, указав, что в аппарате эта цифра составляет 594 единицы (в Офисе контроля было 800), а в территориальных органах - 2708 (в Офисе контроля было 1512).
- Напомним, 11 декабря 2019 года правительство приняло решение о реорганизации Госаудитслужбы и создании Офиса финансового контроля, деятельность которого будет координироваться правительством через министра финансов.
- Руководителем Офиса финансового контроля 24 января 2020 стал Игорь Буграк. В то же время, 24 апреля правительство уволило Буграка.
- 29 апреля Кабинет министров назначил главой Госаудитслужбы Геннадия Плиса, который работал заместителем министра финансов Оксаны Маркаровой в правительстве Алексея Гончарука.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-