Правительство "передумало" ликвидировать Госаудитслужбу: вместо нее убрали Офис финконтроля

21 мая, 2020, 17:13

Кабинет Министров Украины отменил решение о реорганизации Государственной аудиторской службы и ликвидировал Офис финансового контроля

Соответствующее постановление № 388 от 20 мая опубликовано на Правительственном портале.

"Кабинет министров Украины постановляет:

1. Отменить решение о реорганизации Государственной аудиторской службы.

2. Ликвидировать Офис финансового контроля ", - отмечается в документе.

Также Кабмин создал комиссию по ликвидации Офиса финансового контроля и назначил ее главой заместителя главы Государственной аудиторской службы Юлию Соляник.

Предусмотрено, что обеспечение деятельности Держаудитслужбы в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Офиса финансового контроля.

Кроме того, правительство внесло изменения в постановление о предельной численности работников Госаудитслужбы, указав, что в аппарате эта цифра составляет 594 единицы (в Офисе контроля было 800), а в территориальных органах - 2708 (в Офисе контроля было 1512).

Напомним, 11 декабря 2019 года правительство приняло решение о реорганизации Госаудитслужбы и создании Офиса финансового контроля, деятельность которого будет координироваться правительством через министра финансов.

Руководителем Офиса финансового контроля 24 января 2020 стал Игорь Буграк. В то же время, 24 апреля правительство уволило Буграка.

29 апреля Кабинет министров назначил главой Госаудитслужбы Геннадия Плиса, который работал заместителем министра финансов Оксаны Маркаровой в правительстве Алексея Гончарука.