Посол Японии поздравил украинцев с Днем вышиванки. ВИДЕО

21 мая, 2020, 18:50

Посол Японии Такаши Кураи поздравил украинцев с Днем вышиванки и выразил надежду, что уже скоро украинцы смогут пройтись в вышиванках по собственным городам

Соответствующее видеообращение посольство Японии опубликовало на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы, я хочу отпраздновать День вышиванки вместе с Вами. Я думаю, что, к счастью, новый коронавирус постепенно подавляется благодаря усилиям многих людей. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто участвует в борьбе с эпидемией, особенно - медицинским работникам . Я искренне надеюсь, что уже скоро многие смогут одеть вышиванку и прогуляться по городу. Я очень люблю эту прекрасную Украину и доброжелательный украинский народ ", - отметил господин Такаши Кура.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb