 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосол Японии поздравил украинцев с Днем вышиванки. ВИДЕО

Посол Японии поздравил украинцев с Днем вышиванки. ВИДЕО


фото: Відеозвернення Надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Такаші Курайто
Посол Японии Такаши Кураи поздравил украинцев с Днем вышиванки и выразил надежду, что уже скоро украинцы смогут пройтись в вышиванках по собственным городам

Соответствующее видеообращение посольство Японии опубликовало на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы, я хочу отпраздновать День вышиванки вместе с Вами. Я думаю, что, к счастью, новый коронавирус постепенно подавляется благодаря усилиям многих людей. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто участвует в борьбе с эпидемией, особенно - медицинским работникам . Я искренне надеюсь, что уже скоро многие смогут одеть вышиванку и прогуляться по городу. Я очень люблю эту прекрасную Украину и доброжелательный украинский народ ", - отметил господин Такаши Кура.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать