Попытка России навязать искаженное видение реальности, - в МИД ответили на заявление РФ по поводу годовщины президентства Зеленского
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в заявлении.
В ведомстве считают, что в заявлении МИД РФ присутствует язык вражды и отсутствует конструктив.
В МИД напомнили, что Украина пытается урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.
"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подытожили в МИД.
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