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Espreso.tvОбществоПопытка России навязать искаженное видение реальности, - в МИД ответили на заявление РФ по поводу годовщины президентства Зеленского

Попытка России навязать искаженное видение реальности, - в МИД ответили на заявление РФ по поводу годовщины президентства Зеленского

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление России о годовщине президентства Владимира Зеленского, назвав ее попыткой расколоть украинское общество

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что в заявлении МИД РФ присутствует язык вражды и отсутствует конструктив.

В МИД напомнили, что Украина пытается урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подытожили в МИД.

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