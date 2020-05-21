Полиция разоблачила мошенников, которые выманили более 18 млн грн под видом продажи удобрений и горючего: 12 из 20 бандитов задержаны

21 мая, 2020, 21:54

Полиция задержала членов преступной организации, которая присвоила почти 18 млн гривен

Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает пресс-служба.

В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатора, троих соорганизаторов и восьмерых членов преступной организации.

Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали деньги потерпевших. Члены преступной организации имели несколько "сценариев", которые зависели от поведения жертвы.

Преступники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Только пострадавшие перечисляли деньги - злоумышленники исчезали.

Имели злоумышленники схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки. В таком случае, мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства.

Мошенники создали 17 фиктивных предприятий. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.

В ходе проведения более 30 обысков полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.