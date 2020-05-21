Погода в Украине ухудшится: ожидаются ночные заморозки
21 мая, 2020, 10:27
Погода в Украине ухудшится 21-23 мая, в западных и северных областях ожидаются ночные заморозки
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
С 21 по 23 мая ночью в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов. Кроме того, аналогичная ситуация будет наблюдаться сегодня в северных областях и Карпатах на поверхности почвы, где в местами и в воздухе температура составит от 0 до 3 градусов (и уровень опасности, желтый).
Сегодня, 21 мая, ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки от 0 до 2 градусов (и уровень опасности, желтый).
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