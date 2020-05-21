Подконтрольная Москве Молдавская православная церковь прибегла к борьбе с вакцинацией от COVID-19

21 мая, 2020, 19:21

Молдавская православная церковь, которая подчиняется Москве, начала кампанию против возможной вакцинации против коронавируса

Об этом сообщает ВВС Украина.

Все началось с обращения епископа Маркела, в котором он призвал верующих отказываться от вакцины против Covid-19, которую, которую по его убеждению, "произвели сатанинские глобалисты".

Позицию Маркела поддержал и Синод церкви. Он угрожает руководству Молдовы перестать упоминать его в службах.

Епископ Маркел выложил обращение, в котором он сообщил мирян, осенью правительство планирует развернуть массовую и бесплатную вакцинацию. Он предостерег, что вакцина представляет угрозу жизни людей, ведь под видом препарата, по его убеждению, власть будет вживлять в тела граждан чипы, по которым будет контролировать их жизнь с помощью технологии 5G, разработанной на Западе.

"Та новая субстанция, которую навязывают нам сатанинские глобалисты, является ядовитым, как дьявольская змея ... Это ловушка, которая лишает нас свободы, святого подарка", - убеждал епископ своих верных.

Синод Молдавской православной церкви опубликовал обращение к руководству страны - президента Игоря Додона, премьера Иона Кику и спикеркы парламента Зинаиды Гречаной - с просьбой не привлекать верующих этой конфессии к принудительной вакцинации, которую, по его информации, правительство планирует развернуть в ноябре в ответ на новую волну пандемии.

Церковь призвала руководство Молдовы "уважать права верующих и выбрать добровольную вакцинацию".

Синод обвинил правительство в лишении христиан Молдовы поддержки церкви "во времена беды".

"Иначе мы воспользуемся нашим каноническим и нравственным правом не вспоминать вас в молитвах наших", - угрожают в церкви.

Премьер Ион Кику ответить незамедлительно.

"Господи, прости меня и сохрани меня от греха. Дай мне силы и ума реагировать на такое разумно и спокойно. Дай иметь сочувствие и понимание. Это может произойти с каждым из нас, ведь у любого ум может омрачиться из-за инстинктов, искушений и ошибок . Помолимся за ясность ума и здоровья людей, включая бюрократов от церкви и ее служителей ", - написал он в Facebook.

Угроза не быть упомянутым в молитвах, очевидно, напугала президента Молдовы Игоря Додона. В интервью порталу Unimedia он заявил, что этого заслуживают разве что те, "кто голосовал и протягивал закон о равенстве" ЛГБТ сообщества.

Он также высказался в поддержку вакцинации: "Я ответственный отец. Если вы спросите о моем отношении, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинация необходима".