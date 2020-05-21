Подконтрольная Москве Молдавская православная церковь прибегла к борьбе с вакцинацией от COVID-19
Об этом сообщает ВВС Украина.
Все началось с обращения епископа Маркела, в котором он призвал верующих отказываться от вакцины против Covid-19, которую, которую по его убеждению, "произвели сатанинские глобалисты".
Позицию Маркела поддержал и Синод церкви. Он угрожает руководству Молдовы перестать упоминать его в службах.
Епископ Маркел выложил обращение, в котором он сообщил мирян, осенью правительство планирует развернуть массовую и бесплатную вакцинацию. Он предостерег, что вакцина представляет угрозу жизни людей, ведь под видом препарата, по его убеждению, власть будет вживлять в тела граждан чипы, по которым будет контролировать их жизнь с помощью технологии 5G, разработанной на Западе.
"Та новая субстанция, которую навязывают нам сатанинские глобалисты, является ядовитым, как дьявольская змея ... Это ловушка, которая лишает нас свободы, святого подарка", - убеждал епископ своих верных.
Синод Молдавской православной церкви опубликовал обращение к руководству страны - президента Игоря Додона, премьера Иона Кику и спикеркы парламента Зинаиды Гречаной - с просьбой не привлекать верующих этой конфессии к принудительной вакцинации, которую, по его информации, правительство планирует развернуть в ноябре в ответ на новую волну пандемии.
Церковь призвала руководство Молдовы "уважать права верующих и выбрать добровольную вакцинацию".
Синод обвинил правительство в лишении христиан Молдовы поддержки церкви "во времена беды".
"Иначе мы воспользуемся нашим каноническим и нравственным правом не вспоминать вас в молитвах наших", - угрожают в церкви.
Премьер Ион Кику ответить незамедлительно.
"Господи, прости меня и сохрани меня от греха. Дай мне силы и ума реагировать на такое разумно и спокойно. Дай иметь сочувствие и понимание. Это может произойти с каждым из нас, ведь у любого ум может омрачиться из-за инстинктов, искушений и ошибок . Помолимся за ясность ума и здоровья людей, включая бюрократов от церкви и ее служителей ", - написал он в Facebook.
Угроза не быть упомянутым в молитвах, очевидно, напугала президента Молдовы Игоря Додона. В интервью порталу Unimedia он заявил, что этого заслуживают разве что те, "кто голосовал и протягивал закон о равенстве" ЛГБТ сообщества.
Он также высказался в поддержку вакцинации: "Я ответственный отец. Если вы спросите о моем отношении, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинация необходима".
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