Петр Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков" в Международном арбитраже

21 мая, 2020, 21:26

Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге четко встал на сторону Украины, а его решение, опубликованное 25 мая 2019 года, заложило основу для привлечения России как страны-агрессора к международно-правовой ответственности. Но доведение дела до конца ложится на плечи нынешней власти

Об этом в своем обращении заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Он отметил, что после того, как в апреле обратил внимание на то, что нынешняя власть не очень проникается этим вопросом, на Банковой и в МИДе начали что-то делать.

"На днях Министерство наконец подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж. Арбитраж создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и на основе решения Гамбургском трибунала. Но усилий только дипломатов - мало. Это дело всего государства", - убежден Петр Порошенко .

"Международно-правовая позиция Украины существенно подрывает политически мотивировано дело, которое по заданию Офиса Президента "расследует" ГБР. Действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. И ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И если Россия уже ссылалась на позицию ГБР в ООН, поэтому ясно, что в арбитраже она так же примет этот пас от украинской власти ", - предостерегает пятый Президент.

"Через год после инаугурации Президент не выпустил ни слова об обеспечении свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для украинских судов. А тем более - для военных кораблей Украины. И за год ни один украинский катер там не проходил - как речь идет не о нашем проливе, а о каком-то русском озере", - констатировал Порошенко.

Он отметил, что советы и одновременно требования к власти - это профессиональные предложения, которые соответствуют национальным интересам Украины.

"Во-первых. МИД должен подать в арбитраж качественно подготовленный меморандум. Должны требовать компенсации всех убытков, причиненных как государству Украина, так и морякам. Привлечения России к международно-правовой ответственности за агрессию против нашего государства на море", - считает Петр Порошенко .

"Во-вторых, уголовное дело по факту событий формально должно закрыть ГБР, а фактически - тот, кто его инспирировал. Следы ведут на Банковую. Еще раз подчеркиваю, наличие дела существенно ослабляет позицию Украины в международном арбитраже", - отметил лидер "Европейской Солидарности ".

"В-третьих. Ожидаем, что по случаю годовщины победы Украины в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге Владимир Зеленский нарушит странный обет молчания по ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива. И наконец обнародует свою позицию относительно преступных действий России против Украины в акватории Азова. Жаль, что он не сделал это вчера во время пресс-конференции, на которой присутствовали и зарубежные СМИ ", - отметил Порошенко.

Он отметил, что четкая позиция главы государства очень важна. Она позволит дипломатам усиливать международное давление на российского агрессора и добиваться углубления азовского пакета санкций против Кремля, и использовать все имеющиеся инструменты и судебные инстанции для привлечения России к ответственности и восстановления справедливости, - резюмирует Петр Порошенко .

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