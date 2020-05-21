Отблагодарили через 173 года: ирландцы помогли индейскому племени, которое отправило стране $ 170 для борьбы с голодом в 1847 году

21 мая, 2020, 19:39

В 1847 году индейцы племени чокто отправили на помощь Ирландии $ 170, когда там свирепствовал "картофельный голод", ирландцы решили отблагодарить в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщают The New York Times .

В 1847 году индейцы чокто узнали о страшном голоде в Ирландии и собрали нуждающимся 170 долларов - невероятная сумма для туземного племени.

Теперь, спустя почти 200 лет спустя, индейцы страдают от коронавируса, и их штат стал одним из наиболее пострадавших районов от пандемии в США.

Неожиданно для всех ирландцы решили "вернуть долг". Они собрали почти $ 3 млн.

Цитаты ирландцев из соцсетей под сообщением с призывом помочь коренным американцам:

"Из Ирландии с любовью. Вы помогли нам, когда никто другой не помог"

"Солидарность со стороны Ирландии"

"Спасибо за помощь в 1800-х. Я хотел бы дать больше, но я потерял работу"

"Рассказы о доброте ваших предков всегда трогали мое сердце. Я с чувством смирения хочу вернуть долг в этой небольшой степени. Ирландия помнит"

Памятник Духам предков чокто, Мидлтон, Корк, Ирландия Фотография - Огнян Йосифов / Alamy:

Справка: В 1845-1849 годах Ирландию истощил Великий голод, известный также как Ирландский картофельный голод. Его причиной стало распространение грибкового заболевания картофеля - фитофтороза, когда зараженные клубни начинают гнить прямо в земле или в хранилищах. Появившись на острове в 1845 году, он уничтожил практически весь урожай. В следующем году решили высадить все то, что удалось сохранить, в том числе и зараженную картошку. Это вылилось в новые неурожаи. Ирландцы остались без картофеля, которая составляла основу их ежедневного рациона. Для крестьян не было работы, а землевладельцам просто нечем было с ними расплачиваться.

Болезнь картофеля "была" и в других европейских странах, но нигде она не вызывала столь катастрофических последствий. По разным подсчетам, в Ирландии от голода умерли от 500 тыс. до 1,5 млн человек, множество людей эмигрировало в Америку и Великобританию.

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