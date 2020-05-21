Они запрещают не продукт агрессора, а канал Майдана, - Княжицкий о проверке Нацсоветом телеканала "Эспрессо"
Такое мнение у себя на странице в Facebook высказал народный депутат Николай Княжицкий.
"Трансляция происходит в соответствии с соглашениями и в полном соответствии с национальным законодательством. Правильно, они запрещают не продукт, агрессора, а канал Майдана, Радио Свобода и BBC !!! Видимо, в честь Дня Вышиванки!)", - сказал он.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая назначил внеплановую выездную проверку телеканала Эспрессо "в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензий". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"11 мая 2020 года в эфире телеканала мониторинг зафиксировал трансляцию программ / передач иностранного производства общим объемом 1 ч. 11 мин в сутки (4,93% от общего объема вещания). С 0:09 до 0:38 (с повтором с 7: 35 до 8:04) транслировалась программа "Радио Свобода", а с 21:00 до 21:14 - программа ВВС News Украина. Это является признаком нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку лицензиат уменьшил минимальную долю национального аудиовизуального продукта, которая по лицензии должен составлять не менее 24 часов в сутки (100%) ", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-