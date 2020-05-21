Они запрещают не продукт агрессора, а канал Майдана, - Княжицкий о проверке Нацсоветом телеканала "Эспрессо"

21 мая, 2020, 15:42

Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания считает трансляцию телеканалом "Эспрессо" нескольких программ "Радио Свобода" и BBC нарушением

Такое мнение у себя на странице в Facebook высказал народный депутат Николай Княжицкий.

"Трансляция происходит в соответствии с соглашениями и в полном соответствии с национальным законодательством. Правильно, они запрещают не продукт, агрессора, а канал Майдана, Радио Свобода и BBC !!! Видимо, в честь Дня Вышиванки!)", - сказал он.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая назначил внеплановую выездную проверку телеканала Эспрессо "в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензий". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"11 мая 2020 года в эфире телеканала мониторинг зафиксировал трансляцию программ / передач иностранного производства общим объемом 1 ч. 11 мин в сутки (4,93% от общего объема вещания). С 0:09 до 0:38 (с повтором с 7: 35 до 8:04) транслировалась программа "Радио Свобода", а с 21:00 до 21:14 - программа ВВС News Украина. Это является признаком нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку лицензиат уменьшил минимальную долю национального аудиовизуального продукта, которая по лицензии должен составлять не менее 24 часов в сутки (100%) ", - говорится в сообщении.