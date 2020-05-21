Один из регионов Испании приостановил смягчение карантина из-за распространения новых случаев коронавируса

21 мая, 2020, 17:32

В испанском регионе Валенсия власти решили приостановить переход к так называемой фазе 2 отмены карантина, который ввели из-за коронавируса, после того как зафиксировали небольшой всплеск инфекций

Об этом сообщает El Pais .

Скорость распространения новых случаев инфицирования выросла с 0,66 до 0,85 (то есть один человек в среднем заражает 0,85).

Власти региона решили отложить переход ко второй фазе еще на неделю.

Валенсия - первый испанский регион, который решил замедлить ослабление карантина из-за увеличения заболеваемости.

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Испания занимает четвертое место в мире по количеству больных коронавирусом. По состоянию на четверг, 21 мая в стране заболели почти 280 000 человек, умерло 27888.

В конце апреля премьер-министр Испании Педро Санчес представил 4-этапный план ослабления карантина в стране, который был разработан испанским правительством. Ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации в конкретном регионе страны.