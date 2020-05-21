Новый законпроект о люстрации: назвали размер возможной моральной компенсации
21 мая, 2020, 18:11
В новом законопроекте о люстрации предлагается установить размер компенсации морального вреда около 3,4 тыс. грн в случае незаконной люстрации
Об этом сообщает РБК-Украина .
Согласно положениям законопроекта, в Украине будет создана люстрационная комиссия. Если она придет к выводу о незаконности люстрации, то пострадавший сможет претендовать на компенсации.
При этом потерянный доход сравнят с доходами люстрованого после освобождения и выплатят разницу. Кроме того, за моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3400 гривен).
- 26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лещина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, увольнении чиновников согласно закону "Об очистке власти" нарушило их права.
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