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Espreso.tvОбществоНовый законпроект о люстрации: назвали размер возможной моральной компенсации

Новый законпроект о люстрации: назвали размер возможной моральной компенсации


фото: НБУ
В новом законопроекте о люстрации предлагается установить размер компенсации морального вреда около 3,4 тыс. грн в случае незаконной люстрации

Об этом сообщает РБК-Украина .

Согласно положениям законопроекта, в Украине будет создана люстрационная комиссия. Если она придет к выводу о незаконности люстрации, то пострадавший сможет претендовать на компенсации.

При этом потерянный доход сравнят с доходами люстрованого после освобождения и выплатят разницу. Кроме того, за моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3400 гривен).

  • 26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лещина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, увольнении чиновников согласно закону "Об очистке власти" нарушило их права.
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