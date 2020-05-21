Новый законпроект о люстрации: назвали размер возможной моральной компенсации

21 мая, 2020, 18:11

В новом законопроекте о люстрации предлагается установить размер компенсации морального вреда около 3,4 тыс. грн в случае незаконной люстрации

Об этом сообщает РБК-Украина .

Согласно положениям законопроекта, в Украине будет создана люстрационная комиссия. Если она придет к выводу о незаконности люстрации, то пострадавший сможет претендовать на компенсации.

При этом потерянный доход сравнят с доходами люстрованого после освобождения и выплатят разницу. Кроме того, за моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3400 гривен).