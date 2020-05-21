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Espreso.tvОбществоНазван лауреат премии Георгия Гонгадзе 2020 года

Назван лауреат премии Георгия Гонгадзе 2020 года


фото: Facebook Павла Казаріна
Лауреатом 2-й журналистской премии имени Георгия Гонгадзе стал журналист и телеведущий Павел Казарин

Об этом говорится в трансляции "UA КУЛЬТУРА".

Сегодня, 21 мая, в Киеве объявили лауреата 2-й журналистской премии имени Георгии Гонгадзе. Им стал журналист и телеведущий "Общественного вещания".

Сумма вознаграждения для лауреата составляет 100 тыс. грн.

Также в этом году финалистами были основатель "Телевидение Торонто" Роман Винтон и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

В этом году церемония награждения впервые состоялась в телеформате.

Премия имени Георгия Гонгадзе - награда для независимых журналистов, основанная 2019 Украинским ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и изданием "Украинская правда".

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