Назван лауреат премии Георгия Гонгадзе 2020 года
Об этом говорится в трансляции "UA КУЛЬТУРА".
Сегодня, 21 мая, в Киеве объявили лауреата 2-й журналистской премии имени Георгии Гонгадзе. Им стал журналист и телеведущий "Общественного вещания".
Сумма вознаграждения для лауреата составляет 100 тыс. грн.
Также в этом году финалистами были основатель "Телевидение Торонто" Роман Винтон и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.
В этом году церемония награждения впервые состоялась в телеформате.
Премия имени Георгия Гонгадзе - награда для независимых журналистов, основанная 2019 Украинским ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и изданием "Украинская правда".
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