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Espreso.tvОбществоНацсовет назначил проверку канала Медведчука из-за заявлений о "еврейских дивизиях СС"

Нацсовет назначил проверку канала Медведчука из-за заявлений о "еврейских дивизиях СС"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за заявлений Вадима Карасева и Андрея Пальчевского о евреях в Третьем рейхе

Об этом говорится в заявлении Нацсовета на сайте, передает Еспресо.TV.

"21 мая Национальный совет принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал" NewsOne "), г. Киев. Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти", - говорится в заявлении.

Мониторингом, который регуляторный орган провел 8 - 10 мая, в эфире телеканала "NewsOne" зафиксирована трансляция передачи "Противостояние" (ведущие В. Пиховшек и Д. Панченко). Прямой эфир состоялся 8 мая, а повторы транслировались 9 и 10 мая. В передаче были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" .

Гость передачи Андрей Пальчевский, который давал интервью в формате прямой трансляции (онлайн-связь), в частности, сказал следующее: "В немецкой армии было 180 000 евреев. Я не оговорился. Вы можете себе представить. Но еврейский народ как-то с этим живет ".

Вадим Карасев заявил следующее: "Я могу сказать, да, были еврейские дивизии СС".

По данным СМИ, телеканал NewsOne принадлежит народному депутату от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку (официальный владелец канала - однопартиец Медведчука Тарас Козак)

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