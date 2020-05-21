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Espreso.tvОбществоНа Буковину отправили санитарный вертолет в связи с эпидемической ситуацией

На Буковину отправили санитарный вертолет в связи с эпидемической ситуацией


фото: МВС
Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Черновицкой области в регион направили санитарный вертолет

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил Аваков.

Вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Мали. Его передали ГСЧС, вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

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