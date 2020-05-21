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Espreso.tvОбществоНа Буковине и Львовщине медики разрисовали свои костюмы ко Дню вышиванки

На Буковине и Львовщине медики разрисовали свои костюмы ко Дню вышиванки

Медики в украинских больницах работали в защитных костюмах, разрисованных под вышиванку

Об этом сообщает ВВС Украина .

Среди них - Кицманская центральная районная больница на Буковине, работники, которой решили отметить День вышиванки.

"Инфекционное отделение сейчас полностью заполнено - 30 мест. Это люди с коронавирусом и те, что ждут результатов тестов с подозрением, но симптомы похожи. Также больные с коронавирусной инфекцией лежат и в терапевтическом отделении райбольницы. Всего на сегодня зафиксировано 236 случаев в районе", - говорится в сообщении.

Эта больница уже три месяца принимает больных коронавирусом из двух районов Буковины.

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Команда медиков Львовской областной клинической больницы также разрисовала свои защитные костюмы.

Эта больница не является опорной для Covid-19.

"В отделение реанимации попадают самые сложные пациенты со всей области", - рассказали в больнице.

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