На Буковине и Львовщине медики разрисовали свои костюмы ко Дню вышиванки
Об этом сообщает ВВС Украина .
Среди них - Кицманская центральная районная больница на Буковине, работники, которой решили отметить День вышиванки.
"Инфекционное отделение сейчас полностью заполнено - 30 мест. Это люди с коронавирусом и те, что ждут результатов тестов с подозрением, но симптомы похожи. Также больные с коронавирусной инфекцией лежат и в терапевтическом отделении райбольницы. Всего на сегодня зафиксировано 236 случаев в районе", - говорится в сообщении.
Эта больница уже три месяца принимает больных коронавирусом из двух районов Буковины.
Команда медиков Львовской областной клинической больницы также разрисовала свои защитные костюмы.
Эта больница не является опорной для Covid-19.
"В отделение реанимации попадают самые сложные пациенты со всей области", - рассказали в больнице.
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