МЗ обнародовало 5 этапов ослабления карантина в Украине после 22 мая

21 мая, 2020, 19:24

Министерство здравоохранения опубликовало 5 этапов ослабления карантина в Украине, ослабления начнутся уже с 22 мая

Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram канал "Коронавирус Инфо".

Отмечается, первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведение религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями.

На втором этапе, который начнется 25 мая, правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

С 10 июня в рамках четвертого этапа ослабления планируется разрешить работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.

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