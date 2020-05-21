Мощный оберег и особый символ объединяет украинцев, - политики и активисты поздравляют с Днем вышиванки
Фото с поздравлениями размещены на страницах в социальной сети Facebook.
"Вышиванка ... Лично для меня это мощный оберег и особый символ, который объединяет украинцев", - написала омбудсмен Людмила Денисова.
"С Днем вышиванки, друзья! Это - не просто красивая рубашка, а наша традиция и наше сердце, которое надо беречь и уважать. Слава Украине!" - написал нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Пандемия накладывает свои особенности на все, и День вышиванки - не исключение. Но ничто не может сдержать украинский дух и волю, я надеваю вышиванку в выдающиеся и праздничные дни", - написал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
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- Напомним, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.
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