Мощный оберег и особый символ объединяет украинцев, - политики и активисты поздравляют с Днем вышиванки

21 мая, 2020, 10:15

Украинские политики, общественные активисты, художники поздравляют с Днем вышиванки

Фото с поздравлениями размещены на страницах в социальной сети Facebook.

"Вышиванка ... Лично для меня это мощный оберег и особый символ, который объединяет украинцев", - написала омбудсмен Людмила Денисова.

"С Днем вышиванки, друзья! Это - не просто красивая рубашка, а наша традиция и наше сердце, которое надо беречь и уважать. Слава Украине!" - написал нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Пандемия накладывает свои особенности на все, и День вышиванки - не исключение. Но ничто не может сдержать украинский дух и волю, я надеваю вышиванку в выдающиеся и праздничные дни", - написал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.