Курс валют: гривня существенно провалилась после длительного периода роста
21 мая, 2020, 09:24
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 21 мая официальный курс установлен на уровне 26,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро. По состоянию на 20 мая курс был 29,02 гривни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-