Курс валют: гривня существенно провалилась после длительного периода роста

21 мая, 2020, 09:24

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 21 мая официальный курс установлен на уровне 26,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро. По состоянию на 20 мая курс был 29,02 гривни.