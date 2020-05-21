21 мая, 2020, 08:58

В Украине насчитывается 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки заболело 476 человек. Всего за все время пандемии заболело 19 706 человек. Из них 1405 детей и 3833 медработника", - сказал Степанов.

За сутки заболело 29 детей и 76 медработников, зафиксировано 15 летальных случаев, выздоровели 272 человека.

В целом выздоровело 6227 человек, умерло - 579.

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По словам Степанова, за предыдущие сутки осуществлено 9361 тестирование методом ПЦР.

Больше всего случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Ривненской области - 70, Киевской области - 55, Черновицкой - 46 и г. Киеве - 65.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 788 случаев;

Волынская область - 698 случаев;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Донецкая область - 138 случаев;

Житомирская область - 589 случаев;

Закарпатская область - 964 случая;

Запорожская область - 398 случаев;

Ивано-Франковская область - 1257 случаев;

Кировоградская область - 455 случаев;

г. Киев - 2475 случаев;

Киевская область - 1316 случаев;

Львовская область - 1175 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 274 случая;

Одесская область - 806 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1287 случаев;

Сумская область - 165 случая;

Тернопольская область - 1098 случаев;

Харьковская область - 851 случай;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 294 случая;

Черновицкая область - 2842 случая;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 117 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 г. в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.