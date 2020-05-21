Коронавирус на Буковине: Авакова и Степанова под Черновицкой ОГА встретили пикетом
Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".
"В Черновцах несколько групп жителей устроили пикет под стенами областной государственной администрации, где сегодня находятся три министра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди участников акции протеста - жители Сокирянского района и города Новоднестровск, которые выражают возмущение в связи с утвержденнім новым перспективным планом Буковины. Другая группа людей выражает возмущение ликвидацией детского противотуберкулезного санатория "Садгора" в Черновцах.
Сообщается, что пикетчикам удалось пообщаться с министром внутренних дел. По поводу объединения Новоднестровска с другими населенными пунктами (а не создание ОТГ из одного города, как предусмотрено новым Перспективным планом) Аваков сообщил, что в Черновицкой ОГА министр Кабинета министров Олег Немчинов пообщался с представителями четырех общин.
Завтра этот вопрос будет обсуждаться в Киеве при участии министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Также министр пообещал лично посетить Новоднестровск.
Что касается санатория, то он предложил буковинцам пообщаться с министром Степановым во время брифинга.
Фото: пресс-служба МВД
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, полетели с рабочей поездкой Черновицкую область.
- Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Черновицкой области в регион направили санитарный вертолет .
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