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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Буковине: Авакова и Степанова под Черновицкой ОГА встретили пикетом

Коронавирус на Буковине: Авакова и Степанова под Черновицкой ОГА встретили пикетом


фото: пресслужба МВС
В Черновцах, где сегодня находятся с рабочей поездкой министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабмина Олег Немчинов, несколько групп жителей устроили пикеты под стенами ОГА

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

"В Черновцах несколько групп жителей устроили пикет под стенами областной государственной администрации, где сегодня находятся три министра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников акции протеста - жители Сокирянского района и города Новоднестровск, которые выражают возмущение в связи с утвержденнім новым перспективным планом Буковины. Другая группа людей выражает возмущение ликвидацией детского противотуберкулезного санатория "Садгора" в Черновцах.

Сообщается, что пикетчикам удалось пообщаться с министром внутренних дел. По поводу объединения Новоднестровска с другими населенными пунктами (а не создание ОТГ из одного города, как предусмотрено новым Перспективным планом) Аваков сообщил, что в Черновицкой ОГА министр Кабинета министров Олег Немчинов пообщался с представителями четырех общин.

Завтра этот вопрос будет обсуждаться в Киеве при участии министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Также министр пообещал лично посетить Новоднестровск.

Что касается санатория, то он предложил буковинцам пообщаться с министром Степановым во время брифинга.

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Фото: пресс-служба МВД

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, полетели с рабочей поездкой Черновицкую область.
  • Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Черновицкой области в регион направили санитарный вертолет .

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