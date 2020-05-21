Коллаборационистов как представителей ОРДЛО в Минск приглашает ОБСЕ, - Резников

21 мая, 2020, 22:57

Террористов для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске приглашают представители ОБСЕ

Об этом сообщил вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников в интервью "Новостям Донбасса"

"Их (террористов - ред.) приглашает ОБСЕ. Они считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем", - сказал Резников.

Также он отметил, что украинская сторона в ТКГ не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России.

"Ничего, ни с кем согласовывать не должны. С нами они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации - определять, кто будет с ее стороны", - заявил вице-премьер.