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Espreso.tvОбществоКо дню вышиванки Google выставил тематический дудл авторства украинской художницы

Ко дню вышиванки Google выставил тематический дудл авторства украинской художницы


фото: Google
Иллюстрацию для нового дудла ко Дню вышиванки нарисовала украинская художница Татьяна Якунова

Об этом говорится в пресс-релизе Google.

"Больше всего времени в работе над этим проектом я посвятила изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись многообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины", - рассказала художница.

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В пресс-релизе добавили, что для создания узора на вышиванке можно использовать более 250 видов вышивальных швов. Они делятся на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры. Все они на праздничном дудле.

  • Отметим, что День вышиванки в Украине отмечают 21 мая с 2006 года.

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