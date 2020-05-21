Ко дню вышиванки Google выставил тематический дудл авторства украинской художницы

21 мая, 2020, 13:04

Иллюстрацию для нового дудла ко Дню вышиванки нарисовала украинская художница Татьяна Якунова

Об этом говорится в пресс-релизе Google.

"Больше всего времени в работе над этим проектом я посвятила изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись многообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины", - рассказала художница.

Смотрите также: Google создал дудл в честь Пантелеймона Кулиша

В пресс-релизе добавили, что для создания узора на вышиванке можно использовать более 250 видов вышивальных швов. Они делятся на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры. Все они на праздничном дудле.

Отметим, что День вышиванки в Украине отмечают 21 мая с 2006 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb