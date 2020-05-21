Характер Роналду и левая нога Месси: В Испании "сконструировали" идеального форварда
21 мая, 2020, 21:31
В Испании составили портрет идеального форварда, которого наделили качествами девяти различных футболистов
Об этом сообщает Marca .
Испанское издание "сконструировало" идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершили профессиональную карьеру.
Сила: Роналдо
Скорость: Джейми Варди
Изящество Марко ван Бастен
Левая нога: Лионель Месси
Правая нога: Килиан Мбаппе
Игра головой: Карлос Сантильяна
Умение приспосабливаться: Герд Мюллер
Голевое чутье: Гари Линекер
Характер: Криштиану Роналду
- Напомним, французское издание France Football признало самой влиятельной персоной мирового футбола катарского владельца ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.
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