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Espreso.tvСпортХарактер Роналду и левая нога Месси: В Испании "сконструировали" идеального форварда

Характер Роналду и левая нога Месси: В Испании "сконструировали" идеального форварда


фото: Getty Images
В Испании составили портрет идеального форварда, которого наделили качествами девяти различных футболистов

Об этом сообщает Marca .

Испанское издание "сконструировало" идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершили профессиональную карьеру.

Сила: Роналдо

Скорость: Джейми Варди

Изящество Марко ван Бастен

Левая нога: Лионель Месси

Правая нога: Килиан Мбаппе

Игра головой: Карлос Сантильяна

Умение приспосабливаться: Герд Мюллер

Голевое чутье: Гари Линекер

Характер: Криштиану Роналду

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