Характер Роналду и левая нога Месси: В Испании "сконструировали" идеального форварда

21 мая, 2020, 21:31

В Испании составили портрет идеального форварда, которого наделили качествами девяти различных футболистов

Об этом сообщает Marca .

Испанское издание "сконструировало" идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершили профессиональную карьеру.

Сила: Роналдо

Скорость: Джейми Варди

Изящество Марко ван Бастен

Левая нога: Лионель Месси

Правая нога: Килиан Мбаппе

Игра головой: Карлос Сантильяна

Умение приспосабливаться: Герд Мюллер

Голевое чутье: Гари Линекер

Характер: Криштиану Роналду

Напомним, французское издание France Football признало самой влиятельной персоной мирового футбола катарского владельца ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb