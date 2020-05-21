Карта Украины без Крыма: Нацсовет проверит канал "1 + 1"
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Отмечается, что о карте без Крыма Нацсовет сообщила Служба безопасности Украины.
"Мониторингом Национальной Рады 13 апреле зафиксировано размещение в выпуске новостей "ТСН" в сюжете карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot", - говорится в сообщении.
В Нацсовете отметили, что речь идет о карте от энергетической европейской биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы (Норвегия).
"Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.
Проверку телеканала проведут после завершения карантина, а по ее результатам будет принято законодательно обоснованное решение.
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