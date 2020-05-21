Карта Украины без Крыма: Нацсовет проверит канал "1 + 1"

21 мая, 2020, 13:24

По просьбе СБУ Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" в Киеве из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без аннексированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что о карте без Крыма Нацсовет сообщила Служба безопасности Украины.

"Мониторингом Национальной Рады 13 апреле зафиксировано размещение в выпуске новостей "ТСН" в сюжете карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что речь идет о карте от энергетической европейской биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы (Норвегия).

"Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

Проверку телеканала проведут после завершения карантина, а по ее результатам будет принято законодательно обоснованное решение.

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