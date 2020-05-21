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Espreso.tvОбществоКанада выделила $ 2,6 млн на гуманитарную помощь пострадавшим из-за войны на Донбассе

Канада выделила $ 2,6 млн на гуманитарную помощь пострадавшим из-за войны на Донбассе


фото: reuters
21 мая посольство Канады в Украине сообщило о выделении гуманитарной помощи в размере $ 2,6 млн для пострадавших от войны на Донбассе

Об этом посольство Канады в Украине сообщило в Facebook.

"Канада с гордостью объявляет о вкладе $ 2,6 млн, что будет направлено на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что важно не забывать о потребностях уязвимых людей, несмотря на пандемию коронавируса.

 

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