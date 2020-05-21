Греция начнет туристический сезон 15 июня
Об этом в среду объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Ekathimerini.
Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин. Но работники здравоохранения будут проводить точечные тесты по мере необходимости.
Власть будет способствовать укреплению возможностей здравоохранения в нескольких туристических регионах, обеспечивая тестами и врачами, а также разрабатывая оперативный план по борьбе с возможным возникновением инфекции.
Греция получила положительные оценки за борьбу с пандемией. Страна зафиксировала 166 смертей, связанных с коронавирусом, и 2850 подтвержденных случаев заражения.
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