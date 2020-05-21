Греция начнет туристический сезон 15 июня

21 мая, 2020, 09:07

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня, международное авиасообщение на всех туристических направлениях будет восстановлено с июля

Об этом в среду объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Ekathimerini.

С 15 июня рейсы будут приземляться только в международном аэропорту Афин, но с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты. Туристы, как ожидается, будут из стран с обнадеживающими эпидемиологическими данными - Балкан и стран северной Европы, в частности, из Германии.

Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин. Но работники здравоохранения будут проводить точечные тесты по мере необходимости.

Власть будет способствовать укреплению возможностей здравоохранения в нескольких туристических регионах, обеспечивая тестами и врачами, а также разрабатывая оперативный план по борьбе с возможным возникновением инфекции.

Греция получила положительные оценки за борьбу с пандемией. Страна зафиксировала 166 смертей, связанных с коронавирусом, и 2850 подтвержденных случаев заражения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .