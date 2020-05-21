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Espreso.tvОбществоГлаву Чечни Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус, - росСМИ

Главу Чечни Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус, - росСМИ


фото: kavkaz.mk
Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает российский Telegram канал Baza.

По данным издания, на первые симптомы недомогания Кадыров начал жаловаться несколько дней назад, но сначала решил, что это ОРВИ. Но впоследствии его состояние резко ухудшилось, поэтому врачи рекомендовали ему обратиться в московскую клинику. Сейчас он находится в одной из лучших клиник города.

"Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение легких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением. Но это еще кто кого подозревает", - пишет источник.

Напомним, 12 мая коронавирус был диагностирован у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который проходит лечение в больнице. Позже у него была подтверждена двусторонняя пневмония . Также заболела его жена .

А 30 апреля нашли коронавирус у премьер-министра России Михаила Мишустина.

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