Главарь "ДНР" приказал идентифицировать людей в ОРДО справками с примечаниями о "паспортизации"

21 мая, 2020, 17:07

Оккупанты требуют от граждан Украины, которые живут в ОРДО, "легализоваться" в "ДНР"

Об этом говорится в "указе" Дениса Пушилина, "главы ДНР", пишут "Новости Донбасса ".

Он по факту обязывает граждан Украины, которые получили украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживают на территории ОРДО, оформлять "паспорт ДНР".

В документе сказано, что гражданам Украины будут выдавать "адресные справки", действие которых ограничивается 6 месяцами. Их выдавали и раньше, чтобы "легализовать" украинский паспорт.

После прохождения этой процедуры человек получал право, например, на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат.

Теперь, с 31 июля 2020 года "адресная справка" будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР" или о невозможности получения таковой. То есть, к моменту завершения действия "справки" человек, зарегистрированный на территории Донецкой области, проживающий в ОРДО, обязан иметь "паспорт ДНР".