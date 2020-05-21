Главарь "ДНР" приказал идентифицировать людей в ОРДО справками с примечаниями о "паспортизации"
21 мая, 2020, 17:07
Оккупанты требуют от граждан Украины, которые живут в ОРДО, "легализоваться" в "ДНР"
Об этом говорится в "указе" Дениса Пушилина, "главы ДНР", пишут "Новости Донбасса ".
Он по факту обязывает граждан Украины, которые получили украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживают на территории ОРДО, оформлять "паспорт ДНР".
В документе сказано, что гражданам Украины будут выдавать "адресные справки", действие которых ограничивается 6 месяцами. Их выдавали и раньше, чтобы "легализовать" украинский паспорт.
После прохождения этой процедуры человек получал право, например, на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат.
Теперь, с 31 июля 2020 года "адресная справка" будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР" или о невозможности получения таковой. То есть, к моменту завершения действия "справки" человек, зарегистрированный на территории Донецкой области, проживающий в ОРДО, обязан иметь "паспорт ДНР".
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