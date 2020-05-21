Фирсов просит Разумкова позволить отчитываться в Раде о результатах во главе Госэкоинспекции и предостеречь от отката
Об этом он написал в своем Teiegram.
"Все мои попытки получить объяснения (относительно освобождения, - Ред.) от руководителя правительства так ни к чему и не привели. Поэтому я хотел бы отчитаться в парламенте о том, что сделал за время работы на должности. И очертить рамки реформы экоконтроля - этот законопроект сейчас готовят к первому чтению. Заложенный фундамент изменений и даже текущие результаты - это то, чем мы гордимся. Крайне важно зафиксировать достижение на этом этапе, чтобы с новым руководством не состоялся откат назад ", - сообщил Фирсов.
Он уточнил, что обратился к Разумкову официальным письмом с просьбой предоставить ему такую возможность.
"Более 40 депутатов являются авторами и инициаторами постановления о моем отчет в парламенте. Думаю, это было бы правильно. Мне есть что сказать", - добавил экс-глава Госэкоинспекции.
- Отметим, что Фирсов возглавил Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.
- 13 мая Кабмин назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции вместо исполняющего обязанности Егора Фирсова.
- Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что никаких причин увольнения с должности ему не объясняли , разговоров по этому поводу с премьером не было.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-