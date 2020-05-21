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Espreso.tvОбществоФирсов просит Разумкова позволить отчитываться в Раде о результатах во главе Госэкоинспекции и предостеречь от отката

Фирсов просит Разумкова позволить отчитываться в Раде о результатах во главе Госэкоинспекции и предостеречь от отката


фото: rfe
Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов просит главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова дать ему возможность отчитаться о работе

Об этом он написал в своем Teiegram.

"Все мои попытки получить объяснения (относительно освобождения, - Ред.) от руководителя правительства так ни к чему и не привели. Поэтому я хотел бы отчитаться в парламенте о том, что сделал за время работы на должности. И очертить рамки реформы экоконтроля - этот законопроект сейчас готовят к первому чтению. Заложенный фундамент изменений и даже текущие результаты - это то, чем мы гордимся. Крайне важно зафиксировать достижение на этом этапе, чтобы с новым руководством не состоялся откат назад ", - сообщил Фирсов.

Он уточнил, что обратился к Разумкову официальным письмом с просьбой предоставить ему такую возможность.

"Более 40 депутатов являются авторами и инициаторами постановления о моем отчет в парламенте. Думаю, это было бы правильно. Мне есть что сказать", - добавил экс-глава Госэкоинспекции.

  • Отметим, что Фирсов возглавил Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.
  • 13 мая Кабмин назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции вместо исполняющего обязанности Егора Фирсова.
  • Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что никаких причин увольнения с должности ему не объясняли , разговоров по этому поводу с премьером не было.

 

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