ЕС передал средства защиты для украинских медиков в 936 ОТО
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Груз медицинских средств, среди которых защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, был приобретен в рамках программы поддержки реформы децентрализации U-LEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция, Дания, Польша, Эстония) при участии Каритас Украины. Помощь, закупленная Представительством ЕС в Украине, будет распределена среди медицинских работников в 936 объединенных территориальных общинах", - говорится в сообщении.
Подготовку к отправке медсредств в регионы проверили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Эстонии в Украине Каим Кууск, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и первый секретарь Посольства Швеции в Украине Луиз Морсинг.
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