Экс-тренер "Динамо" не считает киевлян фаворитами в борьбе за серебро УПЛ

21 мая, 2020, 11:39

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что не считает киевский клуб фаворитом в борьбе за серебряные медали чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает "Команда 1".

По его словам, "Динамо" по игре не выглядит фаворитом в борьбе за серебро и путевку в квалификацию Лиги чемпионов с "Зарей", "Александрией" и "Десной".

"Уже, наверное, никто не сомневается в том, что "Шахтер" станет чемпионом. У "горняков" очень уж большое преимущество перед оппонентами. Я давно говорил, что у "Динамо" будут проблемы. Подбор игроков у киевлян, может, немного и лучше, но другие берут за счет командного духа. Бело-синие сейчас за игрой не выглядят фаворитами в соперничестве с "Зарей", "Десной" и "Александрией". Уверен, что за призовые места будет бойня ", - сказал Сабо, тренировавший "Динамо" в 1992, 1994, 1995 - 1997, 2004 - 2005 и 2007 годах.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место. "Десна" набрала 43 очка и расположилась третьей, "Александрия" с 40 пунктами - пятая.

Напомним, 21 мая украинские футбольные клубы получили новый проект календаря матчей после возобновления сезона, по которому финал Кубка Украины запланирован на 25 июля.

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