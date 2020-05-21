Экономических оснований для дефолта Украины нет, - министр финансов Марченко

21 мая, 2020, 13:43

Предпосылок для дефолта или реструктуризации госдолга сейчас нет. Бюджетная ситуация управляемая

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью НВ Бизнес .

"Я попрошу, чтобы понятие "дефолт" вообще никто не употреблял. Более того, мы выпустили специальные рекомендации, где указали, что "дефолт, реструктуризация, репрофайлинг..." - это все пагубные слова ... Объективно дефолт - это политическое решение, потому экономических оснований для дефолта Украины нет", - заявил Марченко.

Он добавил, что в этот кризис Украина входит "в довольно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной".

"Бюджетная ситуация непростая, но мы ее контролируем и она управляема. Нет оснований для каких-то страхов, рисков и переживаний", - сказал министр.