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Espreso.tvОбществоЭкономических оснований для дефолта Украины нет, - министр финансов Марченко

Экономических оснований для дефолта Украины нет, - министр финансов Марченко


фото: ukrinform
Предпосылок для дефолта или реструктуризации госдолга сейчас нет. Бюджетная ситуация управляемая

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью НВ Бизнес .

"Я попрошу, чтобы понятие "дефолт" вообще никто не употреблял. Более того, мы выпустили специальные рекомендации, где указали, что "дефолт, реструктуризация, репрофайлинг..." - это все пагубные слова ... Объективно дефолт - это политическое решение, потому экономических оснований для дефолта Украины нет", - заявил Марченко.

Он добавил, что в этот кризис Украина входит "в довольно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной".

"Бюджетная ситуация непростая, но мы ее контролируем и она управляема. Нет оснований для каких-то страхов, рисков и переживаний", - сказал министр.

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