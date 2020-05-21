Договорились создать департамент защиты инвестиций: Саакашвили и представители бизнес-ассоциаций встретились с Венедиктовой
Об этом он написал в Facebook.
"Впервые в истории прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жесткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента ", - написал Саакашвили.
По его словам, "Венедиктова абсолютно открыта к диалогу и вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".
Саакашвили сообщил о договоренности создать в ОГП департамент по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, "которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции и других в экономику".
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