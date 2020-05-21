Договорились создать департамент защиты инвестиций: Саакашвили и представители бизнес-ассоциаций встретились с Венедиктовой

21 мая, 2020, 16:18

Глава исполкома Нацсовета реформ Саакашвили побывал вместе с представителями бизнеса на встрече в Офисе генпрокурора

Об этом он написал в Facebook.

"Впервые в истории прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жесткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента ", - написал Саакашвили.

По его словам, "Венедиктова абсолютно открыта к диалогу и вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".

Саакашвили сообщил о договоренности создать в ОГП департамент по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, "которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции и других в экономику".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3197102