Дела Майдана: двум экс-бойцам "Беркута" объявили подозрения в связи с фабрикацией доказательств против митингующих, - ОГПУ

21 мая, 2020, 13:17

Подозрение объявили за инцидент 20 января 2014 г., когда сотрудники "Беркута" составили рапорт, что задержали трех майдановцев на Грушевского во время совершения преступления, хотя тех похитили титушки

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Следствием установлено, что утром 20 января 2014 г. группой так называемых "титушок" задержаны на ул. Лаврской в Киеве трое участников акции протеста Евромайдана, которые шли домой с Майдана Незалежности.

Задержанных передали милиции. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления. Таким образом, правоохранители сфальсифицировали доказательства в отношении "майдановцев". На основании этого трое активистов были задержаны, им было сообщено о подозрении и они взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 г.

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