Дела Майдана: двум экс-бойцам "Беркута" объявили подозрения в связи с фабрикацией доказательств против митингующих, - ОГПУ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Следствием установлено, что утром 20 января 2014 г. группой так называемых "титушок" задержаны на ул. Лаврской в Киеве трое участников акции протеста Евромайдана, которые шли домой с Майдана Незалежности.
Задержанных передали милиции. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления. Таким образом, правоохранители сфальсифицировали доказательства в отношении "майдановцев". На основании этого трое активистов были задержаны, им было сообщено о подозрении и они взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали", - говорится в сообщении.
Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).
- Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 г.
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