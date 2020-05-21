Чтобы не подвергать опасности здоровье родных: Googlе будет подсказывать медикам гостиницы для ночлега

Об этом говорится в официальном блоге Google, передает Hromadske.

Будут предлагать только те отели, где приняты все необходимые меры безопасности.

Также новая функция доступна через поисковик Google. Если указать, что отель нужен для медработника, поиск выдаст необходимые результаты.

Базу данных гостиниц составляют с помощью партнеров проекту Google Travel. В компании также обратились к владельцам гостиниц с просьбой предложить свое заведение, если он может приютить медработников.

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