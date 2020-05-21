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Espreso.tvСпортБританский чемпион предупредил о печальных последствиях возвращения Тайсона и Холифилда в бокс

Британский чемпион предупредил о печальных последствиях возвращения Тайсона и Холифилда в бокс


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что нокаут в поединке между ветеранами бокса Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом может иметь непредсказуемые последствия

Об этом сообщает talkSPORT.

По его словам, нокаут в потенциальном поединке между 53-летним Тайсоном и 57-летним Холифилдом выглядит худшим вариантом развития событий.

"Каким может быть самый худший вариант развития событий? Кто-то может оказаться в нокауте. Но они в любом случае потратили на это дело всю свою жизнь. Тайсон и Холифилд родились бойцами, ради этого они здесь", - сказал Хэй.

В то же время бывший чемпион мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе заявил, что ему интересно наблюдать за третьим поединком знаменитых боксеров.

"Забавно наблюдать, как спортсмены вроде Тайсона и Холифилда говорят о большом камбэке. Я полностью поддерживаю бойцов старой школы, если речь идет о поединке 50-летнего бойца против его ровесника. Тайсон и Холифилд провели два замечательных боя. В обоих случаях победил Эвандер. Я ожидаю, что мы снова увидим аналогичный результат. Если они хотят это сделать и развлечь публику во время карантина, давайте позволим им", - призвал Хэй.

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