Британская фармкомпания обещает вакцину от коронавируса через три месяца

21 мая, 2020, 12:04

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca получила от США более 1 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg .

Деньги выделило Управление перспективных исследований и разработок в области биомедицины США (BARDA), компания получила возможность выработать 1 млрд доз.

Отмечается, что Оксфордская вакцина является одной из самых перспективных в мире, и AstraZeneca заявляет, первые 30 млн доз лекарств будут готовы уже в сентябре. До конца года в компании намерены изготовить 100 млн доз.

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На первом этапе вакцина будет доступна только британцам. При этом в компании заявили, что работают над тем, чтобы "обеспечить широкую и справедливую поставку вакцины по всему миру без прибыли во время пандемии".

BARDA также предоставила финансирование французскому фармацевтическому гиганту Sanofi. Вакцина, разработанная компанией, вероятно, пойдет в первую очередь американцам.

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