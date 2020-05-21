Больницы, магазины, вокзалы: в Одессе сообщили о массовом минировании

21 мая, 2020, 15:46

В Нацполицию Одесской области поступило сообщение о массовом минировании зданий города, сейчас идет проверка

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одессы.

Отмечается, что одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

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