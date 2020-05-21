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Espreso.tvОбществоАваков, Степанов и Немчинов полетели на Буковину разбираться с эпидемической ситуацией

Аваков, Степанов и Немчинов полетели на Буковину разбираться с эпидемической ситуацией

Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, полетели с рабочей поездкой Черновицкую область

Об этом сказал Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом, передает Еспресо.TV .

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет съезд сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения", - сказал Степанов.

Он отметил, что Черновицкая область - это регион, который больше всего страдает от коронавируса и на сегодняшнее утро из 19 тыс. 706 больных - 2842 человека заболели именно в Черновицкой области.

"Я должен сказать, что очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться прежде всего с нашими врачами, с нашими медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь. И также буду пользоваться случаем оценить второй этап медицинской реформы", - добавил Степанов.

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